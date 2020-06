„Na dvou místech jsme zasahovali v Boskovicích. Odčerpávali jsme vodu z laguny a ze zaplaveného parkoviště před obchodním domem. Vyjížděli jsme taky k jednomu spadenému stromu do Čebína,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

V Lysicích zase dobrovolní hasiči čistili kanalizační vpusti. „Uvidíme, co přinese noc. Sledujeme předpovědi meteorologů, podle nichž by mělo pršet až do ranních hodin,“ zareagoval Dvořák.