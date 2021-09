Policisté, záchranáři a hasiči vyráželi v pondělí po poledni k dopravní nehodě ulice Opatovičky ve Velkých Opatovicích. Mladá žena zde sjela ze silnice a s autem skončila v zábradlí.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS JMK

„Pacientka byla při našem příjezdu při vědomí. Poté, co jsme zkontrolovali její stav a ošetřili ji, jsme ji převáželi na internu do boskovické nemocnice. To proto, aby lékaři vyloučili vážnější potíže, protože nehodě pravděpodobně předcházela zdravotní indispozice,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.