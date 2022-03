Zraněného řidiče odvezla sanitka do boskovické nemocnice. „Nehodě a následnému zranění muže středního věku podle všeho předcházela zdravotní indispozice. Sanitka ho převezla na ošetření a k vyloučení těžšího zranění do na chirurgii do boskovické nemocnice,“ řekla Deníku Rovnost mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.