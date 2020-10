„Přestože si musel být svého pochybení vědom, nezachoval se zrovna příkladně. Se zapnutými výstražnými světly totiž bláhově pokračoval v jízdě až k dalšímu sjezdu,“ sdělil v pátek policejní mluvčí Petr Vala.

Přestože policisté dálnici uzavřeli, řidiče se jim vypátrat nepodařilo. „Obdobně nebezpečné situace se na cestách v kraji poměrně množí. Jen za poslední týden evidujeme několik nebezpečných případů,“ uvedl Vala.

Řidiče nabádá, aby hlavně nezmatkovali, pokud se omylem dostanou do podobné situace. „Ať okamžitě zapnou výstražná světla, zpomalí a opatrně sjedou do odstavného pruhu. Pokud to situace dovolí, s nasazenou výstražnou vestou, z vozu mohou bezpečně vystoupit. Urychleně ať se schovají za svodidla, vozidlo označí výstražným trojúhelníkem a na místo přivolají policisty,“ poradil Vala.

V žádném případě se však podle Valy nemají řidiči na dálnici sami otáčet. „Nečekaný manévr totiž může způsobit tragický karambol,“ doplnil.