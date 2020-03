„Operační důstojník na lince 158 přijal hlášení o nálezu podezřelého předmětu. Muž při procházce v lese zvaném Maňůvka nalezl munici,“ informovala v úterý blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Do lesa tak dorazila policejní hlídka i s pyrotechnikem. „Zjistil, že se jedná o protipancéřový granát ráže 75 mm z druhé světové války,“ osvětlila mluvčí.

Na začátku víkendu žena z Klepačova venčila psa a při tom v pátek odpoledne našla předmět válcovitého tvaru. Připomínal nevybuchlou munici. „V tomto případě však pyrotechnik vyhodnotil, že se nejedná o munici, nicméně předmět odvezl,“ sdělila Koryťáková.

Dělostřelecký granát

Potřetí zavolali pyrotechnika v úterý ráno do lesa na Boskovicku, a to do katastrálního území Drválovic do lokality pod výletištěm. „Oznamovatel ohlásil nález nebezpečného předmětu o délce třicet centimetrů. Ani v tomto případě nebyli policisté na místě zbytečně, obdobný nález zde byl již v minulosti. Ukázalo se totiž, že se jedná o dělostřelecký granát ráže 75 mm z druhé světové války,“ upozornila policejní mluvčí s tím, že všechny nalezené předměty pyrotechnik převzal k následné odborné likvidaci.

Jak připomněla mluvčí, při objevení podezřelého předmětu má nálezce vždy zachovat nejvyšší míru opatrnosti. „Zásadně s předmětem nijak nemanipulujeme, zajistíme místo proti pohybu dalších lidí a vždy na místo přivoláme Policii ČR,“ dodala Koryťáková.