/VIDEO/ Tři mrtví. Z toho dvě malé děti. Obrovská tragédie šokovala v pátek po poledni návštěvníky Moravského krasu na Blanensku. Žena tam skočila z Horního můstku poblíž turistické chaty Macocha do světoznámé propasti stejného jména. S sebou vzala dvě děti. Podle prvotních informací Deníku měla při pádu do hlubiny zřejmě mladší dítě na prsou, druhé bylo asi tříleté.

Tragédii okomentovali policejní mluvčí Pavel Šváb a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. | Video: Deník/Jan Charvát

Sebevražednému skoku do Macochy se podle jedné ze svědkyň snažil zabránit personál nedaleké výletní restaurace, ale marně. Na místě zůstal před zábradlím na Horním můstku opuštěný kočárek. „Žena seděla s dětmi asi půl hodiny před stánkem, kde prodávám. Z kočárku vyndala malé dítě a chovala ho. Podle oblečení to bylo děvčátko. Vedle seděla starší, asi tříletá holčička. Později jsem od Horního můstku zpovzdálí slyšela hodně silný dětský pláč a křik. Pak vyběhl číšník a ještě někdo. Křičel: Paní, nedělejte to, nedělejte to! A pak zazněl další výkřik. To asi jak žena skočila. Když jsem tam doběhla já, byl na vyhlídce už jen opuštěný kočárek. Jak se to seběhlo, nevím. Je to velké neštěstí a tragédie pro tu rodinu. Nechápu ale, proč musely zemřít i malé děti, ty přece za nic nemohly,“ řekla cizinka, která se představila jako Olena.

Policisté prostor vyhlídky nad propastí uzavřeli páskami a na několik hodin zamezili turistům přístup. Okolnosti neštěstí nechtěli v průběhu vyšetřování příliš komentovat. Totožnost mrtvých znají. „Před půl jednou odpoledne zavolal svědek na tísňovou linku 158, že v propasti Macocha došlo k pádu tří osob. Okolnosti neštěstí prověřujeme. Jednalo se o jednu dospělou a dvě nezletilé osoby. Motiv sebevražedného skoku tušíme, ale v tuto chvíli je stále předmětem vyšetřování,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Dodal, že v souvislosti s pátečním neštěstím v Moravském krasu policisté neřeší žádnou další tragickou událost. Žena měla k propasti dojet autem, které nechala na nedalekém parkovišti u Horního můstku. Podle poznávací značky bylo ze severu Moravy. Policisté ho zapečetili.

Na místo neštěstí okamžitě vyrazili s několika prostředky také záchranáři. Jejich úsilí ale bylo marné. „Ani jedné z osob jsme už nedokázali pomoct,“ sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Nedaleko vyhlídky se zábradlím pozorovaly práci policistů z blízké výletní restaurace v pátek odpoledne desítky turistů. Ti, které Deník oslovil, byli v šoku a o události se nechtěli bavit. Podobně jako tamní obsluha a číšníci mluvili o tragédii.

Na dovolenou vyrazila do Moravského krasu například turistka Monika, která si nepřála uveřejnění celého jména. Redakce ho však zná. „Víme, že v tomto ohledu má Macocha špatnou pověst, ale nevěřili jsme, že to zažijeme na vlastní kůži. Krátce po poledni jsme obědvali v restauraci Skalní mlýn, když kolem projela auta policistů a záchranářů. Nevěděli jsme, co se děje a až později jsme se dozvěděli, že do propasti někdo skočil. Je strašné, když si někdo sáhne na život,“ svěřila se žena, která na Blanensko přijela z Kladna.

Deníku se svěřil také stánkař, který u Horního můstku prý prodává už šestadvacet let. „Za ty roky jsem už otrlý. Lidí tu spáchalo sebevraždu opravdu hodně. Co na to mám říct, je to hrozné. Je škoda každého lidského života,“ reagoval muž, který své jméno nechtěl sdělit.

Jenom od roku 2019 do loňského prosince policisté evidovali na dně Macochy třináct mrtvých. Letos se podle zjištění Deníku jednalo už o třetí sebevražedný skok. V krasu zemřeli nejdříve muž a nedávno žena. Počet mrtvých se tak za posledních pět let blíží k dvacítce. „O takových zprávách v souvislosti s Moravským krasem a propastí Macocha mluvíme velmi neradi. Jsou to tragédie, které na tuto lokalitu vrhají špatné světlo. Navíc jim nemůžeme zabránit. Zabezpečení okolí propasti je totiž prakticky nemožné. Člověk, který se rozhodne skoncovat se životem, stejně případné zábrany vždy překoná,“ řekl před časem Deníku Rovnost bývalý šéf Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Propast Macocha je 138,4 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě. I proto je často vyhledávaným místem sebevrahů.