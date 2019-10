Informaci v pondělí večer zveřejnil Generální štáb na svých webových stránkách. „Tři vojáci byli v pondělí po poledni zraněni při výcviku v hodu granátem ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Jeden z vojáků byl zraněn těžce, do Fakultní nemocnice Brno byl letecky transportován ve stabilizovaném stavu. Další dva vojáci se zranili lehce," uvedl Tomáš Maruščák z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu.

Dodal, že rodinu těžce zraněného již armáda vyrozumněla.

Jihomoravská záchranná služba na místo vyslala leteckou záchranku a lékařskou posádku. „Zranění byli tři mladí muži. Poté, co jsme je na místě ošetřili, jsme jednoho letecky převezli do bohunické fakultní nemocnice, a dva s lehkými až středně těžkými poraněními do brněnské vojenské nemocnice," potvrdila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Podobný incident se stal v roce 2017 ve vojenském areálu ve vyškovských Dědicích. Výbuch munice zasáhl dva lidi, jeden zemřel, druhý se zranil. Následné vyšetřování ukázalo, že za explozí v budově Jugo, konkrétně ve sklepních prostorách, které využívala Vojenská policie, stála neodborná manipulace s municí. Hlavní podezřelý při události zemřel.