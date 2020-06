K dopravní nehodě osobního auta, které narazilo do stromu, vyráželi v úterý před jedenáctou hodinou dopoledne záchranáři, policisté i hasiči do Uhřic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Na místě jsme ošetřili muže důchodového věku, který s autem pravděpodobně narazil do stromu. Při našem příjezdu byl pacient při vědomí. Zafixovali jsme jej do vakuové matrace a převezli na chirurgii do boskovické nemocnice. Vypadá to tak, že by nemělo jít o vážná zranění,“ okomentovala událost mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.