Oslněný řidič naboural do silničářů. Ti opravovali svodidla

Ludíkov – Více než osmdesátiletý pár skončil v nemocnici poté, co jejich auto narazilo v Ludíkově do stroje. Silničáři s ním v pátek dopoledne opravovali svodidla. „Ti dali řidiči Citroenu Saxo signál, že je může objet. Jenže v tu dobu ho oslnilo slunce a narazil do stroje,“ informovala blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Barbora Burešová

Posádka citroenu utrpěla drobné poranění, ale vzhledem k jejich věku je sanitka převezla do nemocnice. „Dechová zkouška na alkohol měla u řidiče negativní výsledek. Hmotná škoda je vyčíslená na třicet tisíc korun u osobního auta a pět tisíc u silničářů," dodala mluvčí k nehodě, která se stala krátce před desátou hodinou.

Autor: Petr Turek