„Díval jsem se právě z okna. Přestalo pršet, nastalo naprosté ticho. Změnila se barva okolí, všechno bylo šedozelené. Najednou bylo slyšet zvuk jakoby se na vás řítila stíhačka. To se stupňovalo, zaléhalo nám v uších,“ přibližuje zlomové okamžiky.

Pouze stihl ženě říct, aby odešla od okna. „Konec. Najednou všechno zmizelo. Sklo bylo všude, cihly byly všude. A túje, která nám rostla v zahradě, i s kořenem letěla vzduchem a skončila nám před domem,“ pokračuje obyvatel hlavní ulice v Lužicích. Ukazuje, jak v sousedství zmizely dva stromy.

Tomu, co se dělo, nemohl uvěřit. „Stále to nepobírám. Myslím si, že se mi to jen zdá, protože to opravdu není možné,“ vypráví před rozbořeným domem.

Jak říká, od pondělí byl ve stresu kvůli předchozí bouřce a vyřizování s pojišťovnou. „Tehdy jsem ještě fotil škody. Teď už ani není co fotit. Náš dům je totiž na zbourání,“ posteskne si. Popraskaly stropy, stěny. „Co nezničil včerejší hurikán, zničila voda. Navíc jsem pracoval z domu, takže mám nyní i po domácí kanceláři,“ ukazuje zmar v místnostech.

Jen telefona a batoh s trenkama

Stále jen nevěřícně kroutí hlavou. „Zůstal mi jen telefon, sáček a batoh s trenkama. Aspoň že se nestalo nic nám. Měli jsme zahradní domy, už nemáme, je to srovnané se zemí. Přitom se tady tak krásně žilo,“ doplnil s tím, že budou muset začít znovu. Zachránit se jim podařilo oba psy. „Mysleli jsme, že jsme přišli o kocoura, že ho to někde zavalilo. Dnes přišel, chudák,“ dodává. Dříve mívali i ovce. „Jsem rád, že je už nemám. Možná bych je totiž hledal o dvacet kilometrů dál,“ doplňuje s tím, že sousedce tak utekli koně.

Podobně dopadly sousední Mikulčice. Až při likvidaci následků řádění tornáda se tam v pátek ráno zranil Miroslav Hrátek. Při odstraňování větví mu nohou projel hřebík z desky, na kterou došlápl.

„Neměl jsem pevnou obuv," poznamenal starší muž. V pátek dopoledne jej ošetřili lékaři na chirurgické ambulanci hodonínské nemocnice. Po ošetření s jemným našlapováním na zraněnou nohu odešel z nemocničního areálu.

V ambulanci se zdravotníci postarali o desítky zraněných pacientů. Největší nával zažili ve čtvrtek večer, kdy řešili nejzávažnější případy.

V pátek ráno pak přišli lidé, kteří měli drobnější zranění jako pohmožděniny nebo oděrky a další rány po rozsypaném sklu. Mezi zraněnými byly i děti.