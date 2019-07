Životy několika dalších lidí záchranáři včasnou resuscitací zachránili. „V Mariánském údolí v Brně jsme pomohli nezletilému mladíkovi, v biotopu v Kovalovicích na Blanensku zase starší ženě. Topí se děti, i lidé ve středním nebo starším věku. Může se to stát každému a kdekoliv. Vyjížděli jsme na koupaliště, k přírodním nádržím nebo i k bazénům na zahradě,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Kolapsu ve vodě, například křeči, podle ní nelze předejít stoprocentně, riziko však lidé mohou alespoň omezit dodržováním pravidel.

Člověk, který ve vodě ucítí slabost, podle záchranářů především nesmí zpanikařit. „Stěžejní reakce je si lehnout na vodu, když to dovolí okolnosti, a splývat a vydýchávat se. Pokud už se člověk topí, musí na sebe upozornit například křikem. Svědek na břehu jako první zavolá záchranné složky. Pak záleží na tom, jak dobrý je plavec. Nikdy topícímu nepodá ruku, ale třeba lano nebo klacek,“ vysvětlil jednatel Vodní záchranné služby Nové Mlýny Stanislav Hrdlička.

Bezpečnostní pravidla u vody

• nekoupat se o samotě

• neplavat hned po jídle, počkat nejméně hodinu

• neplavat při únavě a ve stavu přehřátí

• neskákat do vody na neznámých místech

• nekoupat se v blízkosti plavidel a plavebních drah

• na lodích a dalších plavidlech nosit záchrannou vestu

• plavat ve vyznačeném prostoru

• nepouštět se daleko od břehu

• chovat se ohleduplně

• důvěřovat členům Vodní záchranné služby a poslechnout jejich pokyny

První pomoc po tonutí začne zachránce pěti úvodními vdechy a následným stlačováním hrudníku. „Stokrát až sto dvacetkrát za minutu, pět až šest centimetrů hluboko. Je nutné opakovat třicet stlačení a dva vdechy, a to až do příjezdu záchranářů, nebo do chvíle, kdy se pacient probere,“ popsala Bothová.



Na Nových Mlýnech se podle Hrdličky občas dostanou do úzkých kromě plavců také rekreanti na nekvalitních lehátkách. „Musí být certifikovaná. Některé nafukovací labutě mají materiál jak sáček do koše. Pokud praskne a člověk v něm sedí, začne se propadat a okolní materiál jej obejme. Říkáme jim za pět korun smrt,“ řekl



U vody často tráví čas se svými dětmi Tomáš Servit. Jako bývalý triatlonista a učitel tělesné výchovy má s plaváním rozsáhlé zkušenosti. „Když jsem učil, tak jsem děti hlídal ze břehu kvůli většímu přehledu. Se svými dcerami, kterým je tři a šest let, ale většinou chodím do vody. Obecně si s nimi vybírám vodní toky, které znám a dbám na to, aby tam nebyly velké proudy,“ poznamenal.



Zkušenosti s tím, že lidé u vody rádi porušují pravidla, má provozní brněnského koupaliště Dobrák Tomáš Galatík. „Všude je zákaz skákání, lidé to přesto dělají. Naštěstí se tu žádný větší úraz nestal. Na návštěvníky dohlíží čtyři až osm plavčíků, kteří nabádají k vhodnému chování,“ sdělil.