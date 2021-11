„Vyprošťovali jsme jednoho pasažéra, který ale na místě svým zraněním podlehl,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Po nehodě, která se stala v pátek odpoledne kolem půl páté hodiny, na místo letěli záchranáři. „Naše operační středisko tam vyslalo vrtulník, dvě pozemní posádky, jednu lékařskou a jednu záchranářskou a také inspektora provozu,“ přiblížila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Zdravotníci ošetřili čtyři pacienty. „Utrpěli lehká až středně těžká zranění. Po ošetření jsme je převezli do dvou nemocnic k další péči, do vyškovské a do fakultní v Brně,“ sdělila mluvčí záchranářů.

Okolnosti vážné nehody na místě vyšetřují policisté. Podle prvotních informací starší řidič ze zatím nezjištěných příčin vyjel do protisměru. „Tam se postupně střetl se dvěma osobními automobily, v jenom z nich řidič zemřel přímo na místě,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Řidička další osobního auta se snažila zabránit střetu. „Vyjela do příkopu, kde poškodila automobil,“ doplnil mluvčí.

Vytížená silnice I/50 na tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm je mezi obcemi Hodějice a Křižanovice uzavřená. Uzávěra zřejmě potrvá do pozdních večerních hodin. Doprava je odkloněná na objízdnou trasu, která vede obousměrně podél železnice.