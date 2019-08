Černá Hora – Na pomoc dvěma zraněným lidem spěchali v sobotu ráno na silnici číslo 43 u Černé Hory záchranáři, hasiči a policisté.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„Ošetřili jsme tam starší ženu, která byla po naše příjezdu při vědomí. S lehčím zraněním jsme ji převezli do boskovické nemocnice. Dalším pacientem byl starší muž. I on byl při vědomí. Po vyšetření a zaléčení jsme jej s lehkými poraněními převezli do stejné nemocnice,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.