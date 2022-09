Nehoda u Bořitova: muže při vystupování z nabouraného auta srazil další vůz

Bez vážného zranění se neobešla nehoda tří osobních aut, ke které došlo v úterý v ranních hodinách u obce Bořitov na Blanensku. Do auta jedoucího od Svitav směrem na Brno při odbočování do místní firmy narazil zezadu řidič, čímž došlo k odmrštění vozidla do protisměru.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS JMK