/FOTO/ Dva zranění a škoda přes sto padesát tisíc korun. To je bilance páteční havárie osobního auta, které po půl čtvrté ráno bouralo mezi Rájcem-Jestřebí a Petrovicemi.

Při nehodě se zranili dva lidé. Mladík za volantem nadýchal přes dvě promile. | Foto: PČR

Jednadvacetiletý mladík za volantem Škody Octavia nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a vyjel mimo silnici. „Auto narazilo nejdříve do směrového sloupku, poté do stromu a následně se převrátilo přes střechu do lesa. Příčinou nehody byla vysoká rychlost, kterou řidič nepřizpůsobil stavu vozovky. A také alkohol. Mladík totiž nadýchal přes dvě promile alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.