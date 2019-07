Nejkatastrofálnější následky počítají vinaři v Mutěnicích na Hodonínsku. „V některých lokalitách evidujeme až stoprocentní poškození a to především mladé výsadby. Zůstalo jen dřevo. V plodných vinicích očesaly kroupy nejen listy, ale i hrozny. Dokonce jsou na dřevě jizvy," přiblížil předseda Sdružení vinařů Búdy Mutěnice Vladimír Trávník.

Na kontrolu škod se s místními vinaři vydal hned po po bouřce. „Kroupy byly velké asi tři centimetry, v dědině bychom je mohli odhazovat lopatou, takovou smršť tu nepamatujeme. Naposled před třiceti lety, to ale kroupy poškodily jen část vinohradů. Teď zasáhly všechny,“ dodal.

Poškozená je podle něj téměř celá plocha mutěnických vinic, čítá na tři sta hektarů. „Někde zničily kroupy úrodu ze čtyřiceti procent, jinde až z osmdesáti. Někteří vinaři jsou zcela bez úrody. Přitom to letos vypadalo tak slibně,“ komentoval Trávník.

Následky bouřek a krupobití:

• Bez úrody jsou vinaři v Mutěnicích na Hodonínsku, kroupy tam zničily na 300 hektarech vinic.

• V Kobylí na Břeclavsku potloukly kroupy plody meruněk, třešní i hroznů. Škody odhadují pěstitelé na 30%.

• Ve Vyškově poničily větve stromů modely v Dinoparku.

• V parku hodonínské nemocnice vyvrátil vichr stromy.

• Ještě včera byli lidé na Znojemsku a Hodonínsku bez elektřiny.

Podle něj se vinice budou z následků krupobití vzpamatovávat i další rok. „Keře budou náchylnější na zimní mrazy i nemoci. Musíme je ošetřovat stejně, dokonce víc, než za normálního stavu,“ doplnil.



Kroupy ničily úrodu i v Kobylí na Břeclavsku. Za své vzaly meruňky, hrozny i polní plodiny. „Zatím se kvůli mokré půdě na podrobnější průzkum do terénu nedostaneme, ale z prvních odhadů zjišťujeme, že je zničených asi třicet procent úrody. Krupobití postihlo celý katastr. Potlučené jsou plody meruněk, které jsme se chystali sbírat. Teď je budeme muset zpracovat jiným způsobem. Škody jsou i na vinicích, hroznech i polních plodinách," potvrdil ředitel společnosti Patria Kobylí Roman Borovička.



Zhruba třicetiprocentní škody potvrzuje i tamní vinař Rostislav Rusňák. „Kroupy o velikosti asi dva centimetry padaly intenzivně i s deštěm asi patnáct minut. Za tu chvíli potloukly hrozny i listy. Naštěstí to šlo v pásech, takže způsobily škodu asi na třetině celkové plochy vinohradů. Viděl jsem ale po obci úplně očesané stromy meruněk i třešní,“ konstatoval.



Kvůli bouřce museli provozovatelé v úterý uzavřít také brány vyškovské zoo. „Popadaly tu větve a poškodily některé modely. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Zvířata se stihla včas schovat. Park je ale pro veřejnost uzavřený, dokud vše neopravíme,“ uvedla ředitelka DinoParku a Zooparku Dagmar Nepeřená.



Vichr nenávratně zničil také několik vzrostlých stromů. v parku hodonínské nemocnice. Nápor krup rozbil místy také skleněnou výplň tamní unikátní zimní zahrady.



Bouřka a silný vítr přerušily dodávky elektrické energie na několika místech jižní Moravy. Napříkad část obyvatel Stálek na Znojemsku byla bez proudu od pondělního večera až do rána druhého dne. „Pár minut byl velmi silný vítr. Na vedení spadl strom a polovina vesnice byla bez elektriky," uvedl starosta Stálek Jiří Willmann.



Ještě dopoledne bylo bez dodávky elektrické energie několik desítek domácností v Dubňanech na Hodonínsku a také v Uherčicích na Znojemsku. „V Uherčicích byla poškozená konzole a na vedení spadl strom. Všechny jihomoravské okresy jsou ale nyní bez výpadku dodávek, vyjma míst, kde jsou naplánované odstávky elektřiny,“ řekla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.



K odstraňování následků bouřek vyjížděli v rekordním počtu i jihomoravští hasiči. „Během pouhých osmi hodin jsme vyjížděli od pondělního odpoledne a večera k téměř 270 událostem,“ spočítal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.