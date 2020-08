Silnice mezi Habrůvkami na Blanensku a Březinou na Brněnsku je neprůjezdná. Nad srázem u cesty se totiž uvolnil kus skály a hrozí, že se sesune na vozovku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kopecká

"Uvolněná část váží asi deset tun. Nyní je na cestě geolog, který určí, zda je kámen stabilní a odstranění počká do pondělí, nebo jestli to my, případně majitel, musíme řešit ihned," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.