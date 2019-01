Jižní Morava – Sedmnáctého září 2015, dálnice D1, kolona aut kvůli uzavírce. Tradiční obrázek po poledni zkomplikuje nejtragičtější nehoda roku. Polský řidič nedobrzdí dodávku a šest lidí umírá. I tato nehoda ovlivnila černou statistiku na jihomoravských silnicích. V kraji na nich loni zemřelo rekordních jedenaosmdesát lidí, o patnáct víc než předloni.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Bilanci v pátek zveřejnili jihomoravští policisté. „Významně ji zkreslují především hromadné nehody, jako ta z Vyškovska. Nárůst přičítám hlavně velkému počtu uzavírek a s nimi spojených kolon," upozornil krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Řidiči si loni stěžovali na nekoordinované opravy správců silnic a dálnic. To se má letos zlepšit, policisté navíc plánují několik bezpečnostních opatření. „Především na dálnicích D1 a D2 budeme na informačních tabulích častěji ohlašovat kolony. Plánujeme také využívat speciální auto takzvaný traffic manager. Bude se posouvat a asi půl kilometru předem upozorňovat na kolonu," představil plánovanou novinku šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.

Policie chce předcházet nehodám také pomocí četnějších měření rychlosti. „V místech uzavírek se budou více používat radary," potvrdil záměr policistů Čížek.

Odborníci upozorňují, že se řidiči v kolonách chovají neukázněně. „Někteří z nich potřebují neustále připomínat, že je nutné dodržovat předpisy. To samozřejmě platí dvojnásob, pokud se blíží k uzavírce," upozornil na hlavní příčinu dopravních nehod Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

Lidé za volantem často přecení své schopnosti. „Mnoho z nich se snaží zvládnout cestu na jediný zátah. Nedávají si potřebné přestávky," zdůraznil Čížek.

To potvrzuje také Frič. „Nejenže se řidiči nechovají podle předpisů, ale jezdí unavení. Jakmile se v jednom směru začne něco dít, zaujme to řidiče v protisměru. I tak dochází k bouračkám. Je to provázaná záležitost," zdůraznil Frič.

Řidiči však namítají, že na jihomoravských silnicích a dálnicích stále chybí dostatek míst na odpočinek. „Platí, že zdaleka nejhorší situace je na dálnicích D1 a D2. Dálniční poplatky zdaleka neodpovídají tomu, jaké služby cesty nabízejí. Hlavní problém vidím v nedostatečném množství odpočívadel," posteskl si majitel brněnské přepravní firmy Josef Distl.

Přestože by letos mělo být na jižní Moravě uzavírek méně, řidiči se musejí připravit na další komplikace v kritickém úseku dálnice D1 na Vyškovsku. „Uzavírka u Vyškova ještě nezmizí," uvedl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Letos se Ředitelství silnic a dálnic chystá na úseky od 199. do 204. a od 220. do 230. kilometru směrem na Ostravu. Loňské úpravy silnic a dálnic v kraji spolkly asi deset miliard korun. Jejich správci chtěli využít končící dotační období v Evropské unii.

MICHAL KIRŠ

DAVID VONDRA