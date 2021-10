Nehoda zdržela také řidiče osobního vozu Michala Zárubu. „Stál jsem tam přibližně dvě hodiny. Poté nás policisté otočili do protisměru, vytvořila uličku a navedla na nájezd 210, odkud jsme už mohli pokračovat v normálním provozu,“ sdělil Záruba Deníku Rovnost.

K nehodě vzlétl záchranářský vrtulník, mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová potvrdila rovněž výjezd několika záchranářských vozů. „Na místě jsme ošetřili muže, který byl zaklíněný ve voze mezi dvěma nákladními auty. Pacienta jsme ošetřovali už při vyprošťování, podali jsme mu léky na tišení bolesti a kyslíkovou terapii. Poté byl s mnohočetnými těžkými poraněními transportován do bohunické fakultní nemocnice,“ sdělila Bothová krátce po půl desáté dopoledne.

Krátce po půl druhé odpoledne byla dálnice ve směru od Vyškova na Brno stále neprůjezdná. Řidiči proto museli použít sjezd 216 u Rousínova a souběžnou silnici u Holubic. Na místě se však kvůli hustému provozu tvořily dlouhé kolony i na objízdných trasách. „Na místě je odtahová služba, úsek by měl být zprůjezdněn alespoň jedním jízdním pruhem přibližně kolem třetí odpoledne,“ přiblížila policejní mluvčí Petra Hrůzová.

