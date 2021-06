Kde jste řešili nejvíce problémů?

V tuto chvíli hlavně Lužice a Mikulčice. Zasažené jsou ještě obce Moravská Nová Ves a Hrušky, ale tam už to máme jakž takž pod kontrolou. Mikulčice pro nás byly dlouho nedostupné, protože tam byly popadané stromy na příjezdových komunikacích, takže se tam naše sanitní vozy nemohly dostat.

Jaké to jsou případy?

Dopravní nehody aut, autobusů, zavalené lidi v domech, popadané stromy, popadané střechy. Především nehody a zavalení a zranění z toho vyplývající.

Tušíte, kolik jste ošetřili zraněných?

První odhady byly sto až sto padesát zraněných. Číslo určitě bude vyšší. Od lehkých zranění až po vážná zranění. Jsou hlášeny i oběti na životech.

Stíháte řešit všechny problémy?

Do práce byli navíc povoláni dispečeři i posádky. Všechna stanoviště máme nyní obsazená. Dispečink je úplně plný. Kdo měl nohy a kola, jel do práce. Je to mimořádná událost čtvrtého stupně, takže pro nás naprostá priorita.

Pamatujete nějakou podobnou katastrofu?

Já si událost takového rozsahu nepamatuji. Na záchrance jsem pět let.

Kolik máte prostředků v terénu?

Asi tři desítky posádek jihomoravské záchranné služby. Vypomáhají nám kolegové záchranáři ze Zlínského kraje, Vysočiny, Olomouckého, Pardubického kraje a ze Slovenska. Jako výpomoc zasahuje i letecká záchranná služba z Rakouska. Poslali nám dva vrtulníky.

Kam budete pacienty převážet?

V tuto chvíli přednostně do jihomoravských nemocnic. S ohledem na kapacity kraje budeme směřovat pacienty do slovenských i rakouských nemocnic. Máme styčný bod, velké parkoviště na D2 u Lanžhota, kde si budeme předávat pacienty, kteří budou dál směřovány do rakouských nemocnic.