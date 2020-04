ÚJEZD U BRNA, 10. 10. 1962

Havárie letounu Avia 14-32A s dvaačtyřiceti lidmi na palubě měla třináct obětí. Let OK306 z Košic přes Bratislavu a Brno do Prahy se zřítil poblíž Újezdu u Brna. Letadlo se po pádu rozlomilo a začalo hořet. Pilotovi se kvůli špatné viditelnosti nepodařilo přistát na brněnském letišti. V husté mlze nedodržel výšku ani kurz a při rychlosti 230 kilometrů za hodinu ve výšce 280 metrů narazil pravým křídlem do kopce Špidlák.

Nehoda se stala jen šest kilometrů jihovýchodně od dráhy tuřanského letiště. V roce 2013 vznikl na místě tragédie památník.