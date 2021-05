Nouzově muselo v sobotu dopoledne přistát u Kořence na Blanensku ultralehké letadlo s dvojčlennou posádkou. Při náročném dosednutí na zem se však stroj převrátil.

Letecká nehoda u Kořence. | Foto: Foto: HZS JmK

/FOTO/ Na místo přistání vyrazili s odbornou pomocí záchranáři, a to jak sanitkou, tak jako letecká záchranná služba. „Jeden z členů posádky byl bez zranění a po vyšetření jsme ho nechali na místě, protože nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení. Druhý muž, staršího věku, byl zraněný lehce. Vzhledem k mechanismu poranění jsme ho však přepravili k dalšímu vyšetření na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích,“ vysvětlila mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.