V dramatickou životní zkoušku se pro matku s dcerou proměnila cesta autem u Olomučan na Blanensku. Dana Richterová s dcerou Kateřinou právě mířily na její přijímací zkoušky na doktorské studium do Brna. Cestou se ale nachomýtly u vážné dopravní nehody, kde svým zásahem významně přispěly k záchraně obou řidičů. Ve středu za to převzaly v Brně ocenění Gentleman silnic od Policie České republiky.

Zleva oceněná Kateřina Richterová, oceněná Dana Richterová | Foto: Generali Česká pojišťovna

Co se tehdy v únoru stalo? Řidič jednoho z aut dostal na výjezdu ze zatáčky na náledí smyk a najel do protisměru, kde se čelně srazil s druhým vozem. Po nehodě byl řidič druhého auta vážně zraněný a silně krvácel. Obě ženy přijely k místu události pár minut poté. „Když jsme viděly bouračku, zeptala jsem se Káti, jestli zastavíme. Souhlasně jsme na sebe kývly a zajely jsme ke krajnici zjistit, co se děje,” vzpomíná matka Dana.

Na místě nebyly první. Před nimi přijel muž, který však byl v příliš velkém šoku na to, aby zraněným lidem pomohl. „Řekli jsme mu, ať dá na silnici výstražný trojúhelník,” pokračuje Dana Richterová v popisu události. Podle jejích slov bylo ale velké štěstí, že u nehody byl, protože si ona, ani její dcera, v ten moment nemohly vzpomenout, kde mají v autě lékárničku.

Celá situace byla pro obě ženy velmi náročná. Ani jedna z nich v té době neměla s podobnými zraněními žádnou předchozí zkušenost. „Pamatuju si, že byla hrozná zima. Přišlo mi, že každý okamžik trval hrozně dlouho. Navíc řidič, který nehodu zavinil, chodil zmateně kolem, omlouval se a říkal, že ve druhém autě má někdo utrženou ruku,” vzpomíná Dana.

Když zraněného v autě zkontrolovala, zjistila, že jeho ruka utržená není, ale silně krvácí. „Vlezla jsem tam půlkou těla oknem ze strany spolujezdce a viděla jsem, že všechny končetiny má na správném místě. Ulevilo se mi, nevím, co bych jinak dělala,” svěřuje se žena. Zranění zaškrtila, její dcera mezitím uklidňovala druhého účastníka nehody. Chvilku po podání první pomoci přijeli na místo záchranáři a od obou žen si zraněné převzali.

Zdroj: PČR

Oba řidiči nehodu díky rychlému zásahu přežili. Kateřině se navíc povedlo úspěšně složit přijímačky na doktorské studium Masarykovy univerzity. „Přijela jsem se zpožděním, špinavá a otřesená, ale nakonec jsem to zvládla a přijali mě,” říká s úsměvem studentka.

Takhle to vypadalo na místě nehody.Zdroj: Generali Česká pojišťovnaPodle ředitele Krajského ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje Leoše Tržila se obě ženy zachovaly naprosto ukázkově. Zavolaly záchranku, zajistily místo nehody a provedly první pomoc. A hlavně zachovaly chladnou hlavu ve velmi vypjaté situaci. Jsem moc rád, že jsou mezi námi tak pohotoví a všímaví lidé,” řekl Tržil při předávání ocenění.

MAREK BERČÍK