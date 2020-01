Bez těžkých zranění skončila naštěstí v pondělí odpoledne kolize dívky a osobního auta v ulici 9. května v Blansku.

Dítě v Blansku srazilo auto při přebíhání silnice. Dívka vyvázla s lehkým zraněním. | Foto: Policie ČR

„Nezletilá chodkyně vběhla zpoza zaparkovaného auta do silnice, právě když z její levé strany přijížděla dodávka VW Caddy. Auto dívku porazilo, záchranná služba ji převezla do nemocnice,“ uvedla ve středu mluvčí blanenských policistů Lenka Koryťáková. Podle zjištění policistů děvče silnici přebíhalo mimo přechod pro chodce. „Znovu při této příležitosti připomínáme rodičům, aby své děti opakovaně poučili o tom, jak se mají na silnici chovat. Vysvětlete také dítěti zásadu vidět a být viděn. Oblékejte ho do pestrého oblečení a používejte reflexní prvky na dětském oblečení,“ vyzvala mluvčí.