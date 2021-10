„Osobní auto zde srazilo nezletilého chlapce, který vběhl na silnici zpoza zadní části autobusu, stojícího u zastávky. Řidička vozidla Renault Thalia nestačila na chodce školního věku zareagovat a došlo tak ke střetu,“ sdělila v pondělí blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Chlapec utrpěl vážná zranění, s nimiž ho záchranáři přepravili do Dětské nemocnice v Brně. „Ke zranění sedmačtyřicetileté řidičky vozu nedošlo. Dechová zkouška na alkohol vyšla negativní,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že celková hmotná škoda na autě byla vyčíslena na dvacet tisíc korun.

Mluvčí zároveň upozornila na nedávný návrat dětí do škol, a na to, že některé se nevrátily s návyky, které jsou důležité pro vlastní bezpečnost. „V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými dětmi na toto téma mluvili, prošli celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim základní zásady bezpečného přecházení,“ poradila Koryťáková.

Připomněla, že nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. „Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré oblečení, případně některý z reflexních či retroreflexivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu,“ upozornila policejní mluvčí s tím, že s reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost dvou set metrů. „Pokud ovšem pestré nebo reflexní oblečení nemá, tak je například v noci vidět na pouhých dvacet metrů,“ doplnila policejní mluvčí.