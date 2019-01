Blanensko, Vyškovsko – Dramatický víkend prožili chataři v rekreační oblasti mezi obcemi Suchý a Velenov na Blanensku. Silný vítr tam vyvracel vzrostlé smrky. Podle některých majitelů chat k tomu nemuselo dojít. „V katastru nemovitostí je dvojí zápis. Stromy jsou zároveň na pozemcích obce Suchý i Lesů ČR,“ řekla Deníku Rovnost žena z Boskovic, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ji zná.

Také tvrdí, že žádosti o vykácení stromů v bezprostřední blízkosti chat dostali oba vlastníci pozemků už dříve. „Kauza se táhne už dlouho,“ dodala.

Starosta Suchého Jakub Hlubinka namítl, že obec se požadavkům na kácení věnuje a řeší je průběžně. „Za necelé dva roky přišlo zhruba padesát žádostí. Na jejich základě jsme loni odstranili na tisíc kubíků dřeva, díky čemuž jsme zabránili násobně větším škodám, které mohly vzniknout,“ poukázal Hlubinka.

Silný vítr

• Vítr začal lámat stromy v chatové oblasti na Blanensku už v sobotu večer.



• V noci na neděli zesílil.



• Zlomil a vyvrátil zhruba padesát stromů.



• Plocha zasaženého pozemku je sedmadvacet hektarů.

Dodal, že nyní má na stole jen jednu žádost. „Chtěli jsme jí vyhovět a nějaký čas už sháníme firmu. Několik firem po zhlédnutí terénu zakázku odmítly. Když už jsme se domluvili s člověkem, který by pro nás začátkem dubna stromy skácel, přišel silný vítr a výsledek známe, naštěstí se nikomu nic nestalo,“ doplnil starosta.

O letitém problému ví i starosta sousedního Velenova Jan Havelka. „Kácení stromů je na majiteli pozemku. Je to však složité. Dřív se sem lidé sjížděli, že chtějí stavět chaty v lese. Když se později část vykácela, řadě majitelů se to nelíbilo. A teď když stromy láme vítr a ohrožuje chataře, je to zase špatně,“ vyjádřil se Havelka.

Hasiči museli osadu v neděli evakuovat. V místě podle informací Deníku spadlo zhruba padesát stromů. „Poničené stromy má zlikvidovat specializovaná firma. Záleží také na domluvě se správci pozemků,“ nastínil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Jeho kolegové obehnali v neděli příjezdové cesty páskami a do nebezpečných míst zakázali vstup. Původně předpokládali, že zákaz zruší kolem pondělního poledne. „Platí až do odvolání. Lokalita stále není bezpečná,“ oznámil v pondělí odpoledne starosta Hlubinka.

Jaké škody vítr na Blanensku napáchal, není zatím jasné. „Na konci týdne budeme vědět víc,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. V republice lesníci ohlásili zhruba tři sta tisíc kubíků poškozeného dřeva.

Kvůli větru zasahovali i hasiči na Vyškovsku. Na jednom z domů se uvolnilo zateplení fasády. V Bohatých Málkovicích vítr shazoval střešní tašky.