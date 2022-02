Podobný scénář měla také smrtelná nehoda, která se odehrála večer poblíž Bořitova na Blanensku. „Při přecházení frekventované komunikace spojující Svitavy s Brnem tam došlo ke srážce osobního automobilu s pětasedmdesátiletým mužem. Ten na místě svým zraněním podlehl. V obou případech měli řidiči negativní test na alkohol i drogy,“ informoval Malášek.

Kamion vyprostila speciální technika. Hlavní tah na Znojmo blokovala nehoda

Teprve šestnáctiletého chlapce srazila ráno na přechodu pro chodce dodávka také v Mutěnicích na Hodonínsku. Záchranáři ho se středně těžkými zraněními převezli do nemocnice.

Do nemocnice musela rovněž po srážce s osobním automobilem v Drobného ulici v Brně čtyřiadvacetiletá žena. Třiaosmdesátiletý řidič osobního auta ji srazil na přechodu pro chodce. Dechovou zkoušku na alkohol měl negativní.

Příčiny a okolnosti nehod nyní policisté vyšetřují. „Jak řidiči, tak i chodci, by neměli podceňovat základní pravidla bezpečnosti. Důležité je, aby chodci používali za snížené viditelnost reflexní materiály a to nejen v případech, kdy je to předepsáno zákonem. Chodci by měli být i na přechodech velmi opatrní a řidiči ostražití,“ vyzval k opatrnosti Bohumil Malášek.