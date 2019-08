Jedovnice /FOTOGALERIE/ – Do třetice a dost? Přívaly vody, bahna a kamení. Jedovničtí už potřetí museli v krátké době odklízet následky prudké letní bouřky. V úterý po půlnoci měli tamní hasiči výjezd k rybníku Olšovci a restauraci Barachov. Z nedalekého kopce, kde jsou nezpevněné cesty, se valila voda.

„Natekla nám společně s bahnem do kuchyně. Naštěstí nás v pondělí zavolali sousedi. Za restaurací bylo naplavené kamení a bahno. Část se podařilo odklidit, voda odtékala jinam a vyhnula se nám. Do rána jsme stihli vše uklidit. Bouřka nám žádné větší škody nenapáchala. Ale je to v krátké době už poněkolikáté,“ uvedla majitelka restaurace Iva Kocmanová.