Nezkušeně si počínal řidič, který ve středu v Blansku naboural do zaparkovaného auta a ujel. Po viníkovi nyní pátrají policisté. A žádají veřejnost o spolupráci.

Nešikovný řidič naboural zaparkované auto a ujel. Hledá ho policie. | Foto: PČR

„Blanenští dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc při šetření dopravní nehody, která se stala v čase asi od 6:50 do 18:30 v ulici Seifertova. Dosud neznámý řidič zde pravděpodobně při couvání se svým vozidlem, narazil do zaparkované Škody Fabia bílé barvy. Následně z místa ujel, aniž by poskytl zákonnou součinnost majiteli poškozeného vozidla,“ informovala policejní mluvčí Lenka Koryťáková.