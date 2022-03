Bouračky na Blanensku a Znojemsku: mladík a žena skončili v nemocnici

Do cíle v pátek brzo ráno nedojel. Policisté, hasiči a záchranka vyjížděli kolem půl páté do katastru obce Kotvrdovice na Blanensku. Podle hlášení tam mělo narazit auto do stromu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň