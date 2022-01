Z potápějícího auta se posádce podařilo včas dostat. Nehodu však podle policistů neohlásila a zmizela. Na místě hasiči, policisté a policejní potápěči zasahovali až o několik hodin později. Hlášení o potopeném autě dostali před devátou ráno. Přitom v tu chvíli ještě nebylo záchranářům definitivně jasné, zda v autě pod vodou nebo v jeho blízkosti někdo není. Do akce proto museli potápěči.

Obavy z tragického konce havárie se nakonec nepotvrdily. Auto bylo prázdné, stejně jako říční dno v okolí. Policisté v průběhu zásahu vyslechli mladého muže, který měl v autě jet. Deníku Rovnost potvrdil, že byl jedním ze čtyřčlenné mužské posádky. Odmítl, že by seděl za volantem. Prý jel do klubu jako spolujezdec. „V autě jsme jeli čtyři. Vyrazili jsme na Mlýn na párty. Kolem druhé hodiny ráno jsme po cestě tam vlítli do řeky. Já neřídil. Seděl jsem na sedadle spolujezdce. Auto se začalo rychle potápět. Za chvíli jsem měl vodu až po krk. Nešly mi otevřít dveře, tak jsem vyplaval zadem. Na břeh jsme se dostali všichni bez zranění. Nikomu se nic nestalo,“ uvedl na místě havárie mladík.

Zbytečné manévry

Poté se podle jeho slov šla posádka usušit do bytu jednoho z kamarádů. „Byli jsme v šoku a v tu chvíli nevěděli, co máme dělat. Vím, že je to velký průser. Stalo se. Proletěli jsme se na Mlýn,“ dodal muž.

Podle policejního mluvčího Petra Valy policisté vyšetřují, jak k nehodě došlo a kdo řídil. „To že, nehodu neohlásili, spustili zbytečné manévry. Nebylo totiž vyloučeno, že v autě nebo v jeho okolí není někdo zaklíněný,“ řekl policista.

Auto museli hasiči vytáhnout na břeh jeřábem. Níž po proudu natáhli do řeky nornou stěnu. „Pro případ, že by z auta vyteklo palivo nebo olej. K tomu nedošlo. Při zásahu nám pomohli policejní potápěči, kteří potopené auto pod vodou uvázali a my ho pomocí vyprošťovacího auta s jeřábem dostali na břeh,“ sdělil velitel zásahu hasičů Jiří Maňoušek.