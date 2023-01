My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu. Rok se s rokem sešel a tříkrálová koleda zase zní krajem. Palec nahoru všem, kteří se do tradiční sbírky pro lidi v nouzi zapojují. Každá koruna se počítá!

Ano, je to tak. Zvlášť v současné nelehké ekonomické situaci. Astronomické ceny energií stále šroubují také platby za potraviny, služby, léky a další. Pořádná díra do rozpočtu i slušně vydělávajícím rodinám. A co teprve pro ty, kteří měli hluboko do kapsy už dřív. Matky samoživitelky, postižení nebo staří lidé, kteří se ocitnou v těžko řešitelné životní situaci. Všem těm sbírka pomáhá a dává naději na o fous lepší život.

VIDEO: Tříkrálová sbírka v Jedovnicích: lidem žehnaly i Amazonky, podívejte se

Díky nezištným příspěvků lidí, kteří je házejí do kasiček koledníků nebo posílají na účet charity. Každý podle svých možností. Na místě stojí poděkovat také právě z velké části dětským koledníkům, kteří obcházejí domácnosti s pokladničkami. A jak to trefně poznamenala v reportáži z Jedovnic na Blanensku jedna z místních: Za mě je to moc dobrá věc. Děti obětují část svého volného času a pohodlí. S vědomím, že pomáhají potřebným! To je další rozměr tradiční sbírky.