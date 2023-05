Jan Charvát šéfredaktor Blanenského deníku. | Foto: Deník / Redakce

Co to je, proboha, za křáp? Rachotí, čoudí, smrdí a rychlost nic moc. V kabině minimum místa. Kde udělali soudruzi z východního Německa chybu? Auta značky Trabant si u řady motoristů v uplynulých dekádách vysloužila nespočet urážek a pohrdání. Ale to je nadšencům těchto vozů úplně jedno a nenechávají se tím rozhodit.

O své miláčky se starají a udržují je v provozu schopném stavu. Někteří s nimi podnikají i dobrodružné výpravy daleko za hranice naší republiky nebo je sbírají. Například Michal Doležal z Adamova na Blanensku plánuje unikátní sbírku Trabantů a dalších aut z bývalého východního bloku vystavit ve vlastním muzeu. V někdejším areálu Adamovských strojíren před časem koupil jednu z nevyužitých budov, kterou chce veteránům vyčlenit.

Další nadšenci pak pro podobně naladěné kolegy pořádají pravidelné srazy těchto historických aut. Jeden z nich se o víkendu konal v centru Blanska a potvrdil, že zmíněná značka není rozhodně mrtvá. Spíš naopak. Na trabanty nedají fandové dopustit. Když cestu přeruší závada, dokáží ji opravit opravit na koleně. To u nových aut prošpikovaných moderní elektronikou velmi často nehrozí a musí přijet odtahovka. Komu se jednou prostě Trabant dostane pod kůži, tak by neměnil ani náhodou. A ty zážitky z cest? Ty by vydaly na hodně dlouhý román na pokračování. Trabantem až na kraj světa, legenda žije!