Tyto klíčové silniční tahy totiž mají své dlouhodobé odpůrce a především kvůli letitým soudním tahanicím zůstávají navzdory přání silničářů, představitelů měst a také velkého množství obyvatel pouze na papíře. Byť třeba projekt stavby břeclavského obchvatu byl formálně zahájený už v roce 2003.

Právě stavba, která má ulevit husté tranzitní dopravě na hlavním tahu Břeclaví, se přitom nyní ukazuje jako možný návod, jak by mohli silničáři při podobných projektech v budoucnu postupovat. Ředitelství silnic a dálnic se dohodlo s ekology na kompenzačních opatřeních a konečně už začaly také práce v terénu. Pyrotechnickým průzkumem.

Pak už jen průzkum archeologický, dokončení výkupu pozemků a v roce 2024 by mohla začít stavba. A i kdyby se nakonec kvůli nějakému problému její začátek zase posunul, jedno pozitivum už zůstane. Další vyčištěný prostor od munice v blízkosti továrny Muna, kterou Rusové v roce 1945 vyhodili do vzduchu a uskladněná munice se rozlétla do okolí. Ostatně Lesy České republiky její okolí čistí už několik let a stále nejsou u konce.