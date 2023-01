Poničené jsou portály opravených tunelů, opěrné a protihlukové zdi. Rekonstrukce železničního koridoru přitom vyjde na více než šest miliard korun. Znehodnocení se sice nedotkne jeho funkčnosti, ale proč by funkčnost a účelnost nově opravených staveb nemohla doplňovat i jejich oku lahodící vizuální stránka? Zejména při tak závratných sumách, jaké si opravy podobných infrastruktur žádají. Jsou dnes přece významnou součástí naší krajiny.

Drink a spol sprejují. Graffiti na opravené trati dráždí cestující

Správa železnic i obyvatelé věří, že pomoci ochránit některé plochy před vandaly by mohlo takzvané řízené graffiti, tedy vybudování míst určených pro volné působení jejich tvůrců. Je ale takové uvažování v pořádku? Proč bychom sprejerům měli poskytovat plochy k jejich vyžití jenom proto, abychom mohli veřejný majetek placený z veřejných peněz najít i po nějaké době ve stejné podobě, v jaké byl pořízen? Nechci tvrdit, že tvůrci graffiti nejsou zapojeni do ekonomického procesu a nepřispívají do veřejného rozpočtu. Věřím také, že graffiti je uměním svého druhu. Stejně tak jsem ale přesvědčena, že otázka, zda lze ten či onen umělecký projev považovat za krásný, je ryze subjektivní a to je něco, co by jeho autoři měli zohlednit. Je paradoxní, že svobodomyslná mládež, která tvoří podstatnou část tvůrců graffiti vzešlého z různých protestních subkultur, a která touží projevovat se svobodně, nepřiznává ostatním svobodu v rozhodování, zda se takovým uměním chtějí obklopovat.