Vzhledem ke zvyšujícím se cenám nejen energií ale i potravin je totiž pravděpodobné, že letošní velikonoční oslavy budou v domácnostech střídmější. Naznačují to průzkumy cen České distribuční, dceřiné společnosti Vltava Labe Media a o nichž jste se mohli uplynulý týden dočíst na našich stránkách.

Mouka na pečení beránků, mazanců či jidášů vzrostla o víc než polovinu, vejce stojí čtyři koruny a víc. Kilo cukru šplhá k osmnácti korunám a kostka másla vyjde na padesát korun. Své o tom ví i dvojice zlodějů, která minulý týden neodolala pokušení a podnikla v Ostrovačicích na Brněnsku velkou máslovou loupež. Z areálu firmy odvezla sedmdesát kilogramů másla za víc než deset tisíc korun. Na velké pečení to nevypadá, ale zisk z pokoutného prodeje může být pro mazané lupiče slušný.

Jejich počínání není rozhodně návod na to jak si s drahotou poradit, nabízí se ale otázka, kdo za to vlastně může? Lehkovážné hospodaření vlády v uplynulých letech, Putinova válka na Ukrajině nebo nedostatek surovin v důsledku zdevastované Země? Nejspíš kombinace všeho uvedeného dohromady.

Jenže, co s tím? Ptá se běžný občan, kterého nejistí nic jiného než výplata či důchod. Nejspíš si prodloužíme půst a alespoň zhubneme do plavek. Zřejmě se vrátíme i na zahrádky. Pečlivě udržovaný anglický trávník přeoráme a zasázíme místo něj brambory. A do výběhu pustíme slepice aby nesly vlastní vejce. I to ale nese s sebou otázku jak na ně budeme volat při krmení. Ná, puti-na nepřipadá v úvahu.