Třeba takové skoky do vody. O víkendu letěl vrtulník do Hustopečí na Břeclavsku. Podle prvotních informací záchranářů se tam těžce zranil muž právě při skoku do bazénu. A plavání? Výjezdy k tonoucím lidem jsou v posledních dnech velmi časté. Smrtící kombinací bývají tropické teploty, alkohol a zdravotní indispozice.

Kuriózní nehoda v Ivanovicích na Hané: autobus se zasekl pod mostem, podívejte

Policisté i záchranáři pravidelně před startem letní sezony upozorňují na riziko, které sebou přeceňování vlastních schopností ve vodě nese. Důležité je podle nich zůstat obezřetný vůči zdravotnímu stavu a vyplatí se plavat pod dohledem někoho, kdo může přispěchat na pomoc.

Podobná situace je i na silnicích, kam teplé počasí láká davy cyklistů. Bez helmy, neosvětlení a po zastávkách v několika hospodách a vypitých pivech neohrožují na cestách jen sami sebe.