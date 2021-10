Zhruba miliónu lidí v Česku totiž volební urna pochovala jejich hlasy, možná až na čtyři roky. V našem případě přišlo o své hlasování přibližně 130 tisíc Jihomoravanů. K nim může ještě někdo přičíst i řadu nekroužkujících pirátských hlasů, na nichž vydělali kandidáti StaNu.

Navíc v některých stranách se pohrávají do budoucna s myšlenkou, že by začít volit mohli lidé už o dva roky dříve, tedy od šestnácti let. Jejich politické hlasy ale v nové sněmovně také nikdo reprezentovat nebude. Přitom by to tak nereprezentativně nemuselo dopadnout.

Volit od šestnácti si vyzkoušeli třeba u sousedů v Rakousku. Co se týká pětiprocentní závory pro vstup do sněmovny, tu má řada zemí tříprocentní, nebo dokonce ještě nižší. I při třech procentech by v republice nepropadly volební lístky téměř sedmi set tisíc lidí.

Připadá mi jako nesmyslné, aby zájmy 193 tisíc voličů komunistů hájila ve sněmovně ODS, 250 tisíc hlasujících pro ČSSD třeba ANO a ty, kteří hlasovali pro Šlachtovu Přísahu si převzali například lidovci.

Myslím si, že se celkem dokážu vcítit do voliče, kterému propadl hlas. Také jsem to naplno zažil už v minulých sněmovních volbách. Říká se, že by zákony měly být pro lidi. U volebního zákona je to sporné…