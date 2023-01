Pro jízdu v některých vlacích na jihu Moravy nestačí pouze koupit si jízdenku. Mnohem složitější bývá vůbec se do desítek let starých vagonů dostat. Problémy s tím měl i reportér Deníku, který minulý týden cestoval z Adamova do Blanska a zpátky. A to není žádné „ořezávátko“. Ženy a děti to mají v tomto případě o poznání složitější.