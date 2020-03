Ráno se dozvím z televize, že se zatím nikdo u nás nenakazil. Oddychnu si a jedu do práce. Nejdříve zamířím ordinovat do domova seniorů. A je mi líto sestřiček, jsou uhoněné, protože je jich málo. Hned se ptají co si o situaci myslím. Povídám jim popravdě, že se bojím a že epidemie přijde. Musíme se připravit tam, kde pracujeme. Tak na mne upřou oči a zeptají se, jak to myslím.

Ptám se…máte už informace o zavedení zvýšeného hygienického dozoru? Nemají, ale prý už něco vymýšlí. Tak zase pro změnu upřu na ně oči já. Jak to myslí? Tyto pokyny by měly dostat od zřizovatele. Například : jak desinfikovat podlahy, noční stolky, jak často a jakými desinfekčními prostředky, co doporučuje hlavní hygienik - na co je coronarovirus citlivý. Jestli zvýšit běžné postupy a jak. Kdy uzavřít domov seniorů před návštěvami – když se objeví v ČR první potvrzený přídad nákazy ? Nebo mají čekat až dostanou další instrukce? Mají zřídit karanténní pokoje ? Kolik lůžek? Mají přijít do práce, když někdo v jejich okolí průkazně onemocní? Jak zabezpečit provoz, pokud bude nedostatek personálu?