Zatímco jedni je chválili za odvahu a oprávněný vzdor vůči nespravedlnosti, jiní poukazovali na nutnost dodržení opatření při zhoršující se epidemiologické situaci. Našli se dokonce i tací, kteří vyhrožovali udáním.

Vybízí to k otázce, která se neváže ani zdaleka jen k hospodským. Jsme povinni jakékoli nařízení slepě přijímat nebo se můžeme postavit na odpor, pokud nám škodí? Omezení, která se neustále mění už mnohé unavují svojí chaotičností. Hospodští se cítí oprávněně poškozeni, za tak krátkou dobu se jejich návrat do plného provozu ještě na nárůstu zaznamenaných případů projevit zkrátka nemohl.

U Sajmona pod Hájkem nakonec stát dosáhl svého. Podle provozovatelů k nim policisté už jezdí pravidelně a další risk si nedovolí. Možnost nového úplného uzavření restaurací je však znovu aktuální. Na výjimku, která se zvažuje například pro některé služby, tam nespoléhají. Vypadá to, jako by jim někdo přisoudil roli univerzálních viníků. S virem evidentně povedeme odvážný boj až do posledního živnostníka s následky, které ještě plně nechápeme.