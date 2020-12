Konstrukce, která umisťuje auta jedno nad druhé, u části lidí vyvolala pozdvižení. Na sociálních sítích novinku někteří překřtili na monstrum. Na druhé straně pak stojí lidé, kteří připouští, že v městské části je s parkováním problém, a najít parkovací místo v přijatelné vzdálenosti od domu, je stále těžší.

Investor pak celou stavbu hájí tím, že jelikož v okolí domu není k dispozici vhodné místo na parkoviště, které by navíc patřilo vlastníkovi bytovky, parkovací výtah se jeví jako nejlepší kompromis.

Při pohledu na novou řečkovickou „atrakci“ musím do jisté míry souhlasit s odpůrci výtahu. A to v tom bodě, že pokud by se hodnotil vzhled novinky, zasloužila by bez přehánění pětku. Přesto si ale myslím, že je velmi dobrým řešením. Zvlášť v dnešní době, kdy má pomalu každá rodina dvě a více aut, a parkování ve městech připomíná peklo. Zvlášť nyní, kdy nám v létě rozpálení ulic připomíná, že ve městě stromy ustupují betonu, i parkovištím.

Proto raději snesu pohled na ošklivý výtah, když ho vyváží, že kousek od domu mi zůstanou stromy a tráva. A nakonec, pokud budou podobné výtahy přibývat, věřím, že se časem najde schopný designér, kterého dopálí pohled na monstra, a vymyslí i na oko hezkou variantu.