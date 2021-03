Stále více lidí se zamýšlí nad tím, kde je pomyslná hrana toho, co je v takzvané demokratické společnosti ještě v pořádku a „povoluje se“, a co už má naopak se zdravým lidským rozumem jen pramálo společného.

Ať už stojíme na té či oné straně barikády, jedno je jisté. Vládní garnituře se podařilo něco, v co možná ani nedoufala. Zcela rozštěpila naši společnost na dva agresivní a útočné tábory. Jakékoli diskuze a snahy o vyřešení již tak vyhrocené situace dostaly na frak a my sklouzáváme pouze k hledání viníka. Ukazujeme jeden na druhého prstem ve víře, že uhodí blesk z čistého nebe a my se probudíme z tohoto zoufalého a děsivého snu.

Tahle doba nás bude ještě hodně bolet i poté, co skončí. A věřme, že skončí. Zvedněme proto hlavu, stáhněme tam, kde to jde, respirátor, nadechněme se a pojďme dál. Jaro totiž voní i přes covid.