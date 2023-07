Jan Charvát šéfredaktor Blanenského deníku. | Foto: Deník / Redakce

Vysvědčení rozdáno. Poslední zvonění a hurá domů. Školní tašku nebo batoh do kouta a prázdniny začínají! Dva měsíce volna a nefalšovaná dětská radost. První týdny jsou v mnohých rodinách ve znamení dětských táborů. Sportovních, skautských, koňských a dalších. Rychle sbalit kufry, hlavně nezapomenout gumáky, baterku a plavky. A už se jede. Nos na slunci čepici, špinavé triko hoď hned do kufru, stejně jako ponožky a nezapomeň poslat babičce s dědou pohled. Za čtrnáct dní ahoj. Uf, to byly nervy. Odjeli v pořádku a snad nic důležitého nezůstalo doma. Teď budeme mít čtrnáct dní jen pro sebe. Ale ruku na srdce, kdo z rodičů, by si to s dětmi rád bleskem nevyměnil? Asi většina. I ta neoblíbená kolínka s rajskou by spořádali z ešusu na posezení, že by se po nich jen zaprášilo. A legendární tábornický čaj z várnice? Jak by nám teď báječně chutnal.