Přiznám se zcela otevřeně. Poprvé od dětských let jsem po návratu ze strašidelných prohlídek na zámku ve Slavkově prohlédla pokoje v domě. Ani v mém zralém věku se mi cosi nezdálo, tak sugestivní zážitek to byl.

Musím však hluboce smeknout nad výkonem party nadšenců, jež dokázala připravit pro návštěvníky zámku tak nevšední zážitek. Najít téma k odlehčení není dnes snadné. Zdá se totiž, že trumfy humoristů a satiriků si převzali pod svou kontrolu sami politici. Stačí se podívat na zprávy z tohoto týdne, o nichž jsme na stránkách Deníku také informovali.

Nemusíme vzhlížet vysoko, srandu si politici tropí z lidí třeba na brněnském magistrátu, v souvislosti s kauzou městských bytů. Nezadají si s nimi ani politici v dalších malých městech a obcích na jižní Moravě. O mnohých vítězích voleb jejich obyvatelé neslyšeli od té doby, co skončila jejich úspěšná kampaň, jiní si vzali ke spolupráci nechtěné extremistické skupiny. Další staví do čela obcí lidi, kteří se původně nedostali ani do zastupitelstva.

Do myslí lidí se vkrádá pachuť z voleb a nespokojenost. Rezignace ale není na místě, právě na ni zmíněné skupiny čekají. O svou vesnici, město, by mnohde měli nyní lidé zabojovat víc, než doposud. Aby později nemuseli mít, podle slov Morticie Addamsové ze Slavkova, hnusné sny.