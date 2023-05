Jan Charvát šéfredaktor Blanenského deníku. | Foto: Jan Charvát

Na sídlištích ve větších městech je přemítání o nějaké pospolitosti a tradicích většinou mimo mísu. Ve věžácích tam lidé často znají jen sousedy na patře a někdy ani ty ne. Potkávají se možná tak jednou za rok na schůzích společenství vlastníků bytů nebo při cestě s košem odpadků. Co dělají ostatní, je jim putna. Proč se taky v té betonové šedi zajímat, jak žijí a baví se další.

Na vesnicích je to jiné. Tam je tmelících prvků mnohem více. Dobrovolní hasiči, různé spolky nebo i folklór. Hodové veselí. Co, prosím? To je co? Aha, jak se nějaká parta nadšenců navleče do starých hadrů s pentlemi, zavržou housle, pije se víno a tančí nějaké prastaré tance? Děkuji, nechci. Komunikace na sociální síti s davem podobně smýšlejících přátel, nakupování v rozlehlých obchodních centrech nebo hospoda, to je přece mnohem lepší! A co teprve výlet do nějakého řetězce rychlého občerstvení.

Na lidovú notečku. Krojované chasy roztančily Olomučany. Podívejte

Je fajn, že se pořád najdou mladí lidé, kteří se do těch krojů oblečou, zatančí a zazpívají lidové písničky. Jako například teď v sobotu v Olomučanech na Blanensku. Drží tradiční folklór nad vodou, i když je na míle vzdálený značkovému oblečení, obuvi a moderní rádoby kultuře. To vše totiž bývá mnohdy velmi povrchní a konzumní. Zabíjí odkaz předků, kus našeho vlastenectví a hrdosti. Je to škoda. Folklór je totiž na rozdíl o výše zmíněného od srdce.