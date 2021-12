Ti štastnější, zdravější a movitější rádi oželí nějakou tu desetikorunu či stovku. Šup s nimi do kasičky. Držíme spolu, pomůžeme! Alespoň na chvíli.

Každá taková pomoc se počítá. Do chvíle než přijde zloděj a pokladničku v nestřežené chvíli neukradne. Jako nyní ve Znojmě. Ubohé, hnusné a daleko přes čáru. Hyenismus první třídy. Co to bylo za člověka nebo za lidi, kteří se snížili na Štědrý den k takové krádeži? Feťáci, bezdomovci nebo naopak někdo, kdo to neměl vůbec zapotřebí? To je otázka na policii, protože podle místních měl být prostor s pokladničkou pod ochranou bezpečnostních kamer. Každopádně ať už to byl lapka jeden nebo jich bylo víc, chtělo to páru. Protože vyrvat u pokladničky řetěz a z těžkou kovovou konstrukcí zmizet nebylo jen tak. Dva dospělí chlapi by měli co dělat.

Šok pro znojemský Červený kříž: někdo ukradl pokladničku přímo na Štědrý den

Přímo po krádeži se nabízí otázka, zda pro příště podobnou sbírku ještě vůbec dělat. Ve Znojmě už totiž před několika lety kasičku Českého červeného kříže vykradli a zmizela zhruba polovina peněz. Těch, které mohly putovat na podporu akcí znojemských důchodců nebo dětí. Letos zase mířila pomoc Znojemských do obcí zasažených tornádem. Tomu nebo těm, kteří pokladničku vzali, je to ale putna. Bohužel.