Tam ho přivítaly stovky fanoušků i ambasadorka olympijského festivalu Lucie Šafářová a Šárka Kašpárková. Sedmadvacetiletý šermíř napochodoval před všechny návštěvníky po červeném koberci na pódium. „Je neuvěřitelné, že ještě v úterý byl v Tokiu a teď se s ním můžeme tady v Brně i vyfotit," rozplývala se mladá fanynka Tereza Ždánská.

Ta s desítkami dalších lidí vypustila do vzduchu na oslavu druhé a zároveň zatím poslední české medaile z letošních her desítky nafukovacích balonků. Jakou měly barvu? Přece bronzovou. „Bylo to nádherné, super atmosféra a organizátoři to Sašovi připravili fakt skvěle," poznamenala Pavlína Hořavová, která dokonce se svými kamarádkami ulovila i podpis olympijského medailisty. Její příbuzná Veronika setkání s českým reprezentantem zhluboka rozdýchávala.

Choupenitch dorazil na letiště do České republiky odpoledne a okamžitě po dálnici putoval do svého rodného města. Známky únavy ale na sobě rozhodně nedával znát. „Pojďme všichni: Kdo neskáče, není Čech!" křičel do davu člen Sokola Brno I.

Před diváky vypadal, jako by pondělní maraton zápasů ani neabsolvoval. Občas se dokonce omlouval moderátorům akce, že se stal režisérem programu olympijského festivalu v Brně. „Strašně jsme si to užili, je vidět, že Saša je přátelský, optimistický a hodně sympatický,“ shodli se Adam a David Zeithamlovi.

Brněnský rodák si zkrátka na festivalu užíval každou minutu. Mezi lidi rozhazoval dárky, fotil se s nimi a nakonec i zhlédl duel o bronz se soupeřem Takahiro Shikinem. „Zápas vidím poprvé, ale ne naposledy. Budu si ho prohlížet ještě hodněkrát," pravil s úsměvem Choupenitch. „Hlavně jsem neslyšel ještě český komentář, prý tam byly super hlášky," podotkl.

Moderátoři mu některé z nich hned nahazovali. Komentátor České televize Jiří Kalemba vyslovil v přímém přenosu třeba „mačpich". „To jsem ještě nikdy neslyšel, ale je to geniální," rozesmál se Choupenitch.

Záznam svého závěrečného souboje na olympijských hrách patřičně i okomentoval. „Za stavu 14:6 jsem si blbec myslel, že je to doma. Teď jsem slyšel, že v televizi říkali: Zásah od Japonce nečekal. Jak jsem mohl, když už jsem byl myšlenkama někde jinde?" tázal se nechápavě publika český šermíř.

Diváci pod ním se okamžitě rozesmáli. „Je skvělé, že víme i pocity z jeho hlavy, a ne jen věci, co říkali komentátoři v televizi,“ ocenila Ždánská.

Nad areálem SKP Kometa se už začalo stmívat, když Choupenitch vystoupil přímo z podia v živém vysílání a rozjel one man show. S ostatními návštěvníky předvedl i známý tanec na píseň Macarena, pak si chtěl se všemi zazpívat „Champaigne Rain". Nikdo netušil, co se bude dít. A přestože se nad Brnem honily deštivé mraky, skropil je pouze Choupenitch dvěma lahvemi šampaňského.

Své vystoupení před diváky zakončil rapováním vlastní písničky. „Nepamatuju si text," přiznal. To nikomu ale nevadilo a možná se za chvíli čerstvý medailista z Tokia bude učit slova svého nového songu, třeba o olympijské cestě. „Něco určitě napíšu, ale do 26. července jsem se soustředil maximálně na závod a teď mám úplně dutou hlavu. Nemám tam nic, jen nasávám emoce a užívám si to. Teď si chci taky odpočinout," nechal se slyšet Choupenitch.