Názory sportovců jsou ovlivněny hlubokým zklamáním, že nemohli startovat pod pěti kruhy. Pozitivně testovaná beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková je rozčarovaná, jak vyšetřování probíhá.

„Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce. To mě na tom mrzí asi nejvíc,“ zmínila.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta vyzval ČOV k náhradě škod pro sportovce, kteří se nemohli OH zúčastnit. O kompenzacích chce s ČOV jednat agentura Sportfin, zastupující volejbalisty Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem.

„Považujeme naše hráče za jedny z největších profesionálů v českém sportovním prostředí. Bohužel škody jsou obrovské. Jménem našich klientů budeme požadovat po ČOV zahájení jednání o kompenzacích škod,“ napsal ředitel společnosti Martin Lébl.

Češi nebyli jediní

Nakažení Češi v Tokiu:

- stolní tenista Pavel Širuček

- silniční cyklista Michal Schlegel

- plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Markéta Nausch Sluková

- trenér plážových volejbalistek Simon Nausch

- lékař Vlastimil Voráček

Kejval věří, že šetření přinese jasno. „Nevíme, kdo byl pacient 0. Spolupracujeme s pražskou hygienou, jestli testy před odletem proběhly správně, a podle informací od ředitelky Zdeňky Jágrové tomu tak je,“ pokračoval boss s tím, že s nákazou se potýkaly i výpravy Nizozemska, USA, Řecka, Německa nebo Švédska.

„Bohužel nám moc nepomohla média. Psalo se víc o nákaze než o medailích. To mě mrzí, protože při olympiádě by se mělo táhnout za jeden provaz,“ pokračoval předseda a zvýšil intenzitu hlasu v souvislosti s konáním předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera, který ČOV ostře kritizoval v průběhu her.

„V Tokiu se s námi vůbec nebavil, a když přijel do Česka, začal vytvářet svoje příběhy. To co předvedl, je největší dno, jaké jsem ve sportu zažil. Úplná katastrofa,“ láteřil a přiznal, že si s Neusserem neumí představit další spolupráci.

„Házel nám klacky pod nohy. Budeme to řešit právnickou cestou a informovat o tom premiéra,“ poznamenal směrem k bývalému rivalovi o křeslo prvního muže ČOV, který později nastoupil do vládní funkce.

Ohledně omluvy sportovcům, kteří se poctivě připravovali na olympijský svátek a ne vlastní vinou o něj přišli, šéf ČOV prohlásil, že slova jim už nic nevrátí. „Jestli jim to pomůže, tak se všem velice omluvím, ale nejsem si jistý, že jim to bude něco platné,“ krčil rameny. Na odškodnění musí být podle něj právní nárok. „Pokud se to prokáže, všechno uhradíme.“

„Nechceme případ zamést pod koberec. Chybu hledáme, ale systémové pochybení se neprokázalo,“ dodal Kejval.

V této souvislosti se nabízí otázka, jak se tedy nakažený člověk dostal na palubu speciálu? Odpovědět na ni neumí ani šéflékař ČOV Jiří Neumann. „Myslím na to 24 hodin denně. Zatím to nevíme.“

Dočkáme se někdy skutečného vysvětlení?