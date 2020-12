Zdroj: Deník / Jan Charvát

Tehdy se také stali členy Českého sdružení přátel betlémů. V jeho jihomoravské pobočce působí Naděžda Parmová dodnes. „Tehdy jsme začali také sbírat papírové betlémy. Dnes je to mnohem jednodušší. Je internet. Dívám se tam po různých bazarech a aukcích. Je to jen otázka peněz a času. Zajímavé betlémy jsou dostupnější než tehdy. Samozřejmě jde v drtivé většině o přetisky originálů, ale to mi nevadí, jsou krásné všechny. I ty moderní,“ vysvětluje, jak rozšiřuje svoji unikátní sbírku.